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Москва 24

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Общество

13:23

Россиянам рассказали, где искать мобилизованных родственников

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Чтобы найти родственников, которых призвали в рамках частичной мобилизации, следует позвонить на горячую линию министерства обороны. Об этом рассказал заместитель командира 106-й гвардейской ВДД по работе с личным составом Алексей Быков.

"<…> Сотовых телефонов у военных нет, но на горячей линии предоставят информацию", – приводят его слова ТСН24.

Кроме того, Быков предупредил, что для получения точной информации следует знать номер воинской части.

Ранее Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Они могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих и другую актуальную информацию. Граждане могут обратиться по телефонам:

  • 8 (800) 100-77-07;
  • 8 (495) 498-43-54;
  • 8 (495) 498-34-46.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022

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