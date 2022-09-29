МФЦ Москвы опровергли информацию о выдаче повесток мужчинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Распространенная СМИ информация о том, что столичные центры "Мои документы" получили распоряжение вручать повестки для призыва по мобилизации мужчинам в возрасте от 20 до 34 лет, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Москвы.

В публикациях утверждалось, что центры госуслуг получили негласную установку выдавать повестки всем мужчинам призывного возраста вне зависимости от наличия у них права на отсрочку.

"По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои документы", пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что повестку не могут бросить в почтовый ящик или передать через родственников, друзей и соседей. Она вручается получателю лично в руки. Кроме того, повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручаться в любое время суток, что является законным.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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