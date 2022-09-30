Центр Москвы будет перекрыт 30 сентября

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Туризм

10:22

РСТ планирует попросить у Ростуризма о брони для специалистов отрасли

туризм

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский союз туриндустрии (РСТ) планирует в ближайшее время обратиться в Ростуризм с просьбой о брони от мобилизации для специалистов туристической отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности президента РСТ Илью Уманского.

"В ближайшее время мы сделаем обращение в Ростуризм в надежде на то, что нам удастся этих (специалистов. – Прим. ред.) забронировать", – сказал он.

Уманский отметил, что кризис будет пройден, поэтому необходимо сосредоточиться и на стратегических вопросах.

Ранее был опубликован список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В этот же день Минцифры запустило на госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Путин потребовал разобраться со всеми ошибками при мобилизации

Читайте также

Сюжет: Частичная мобилизация 2022

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать