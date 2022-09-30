РСТ планирует попросить у Ростуризма о брони для специалистов отрасли

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российский союз туриндустрии (РСТ) планирует в ближайшее время обратиться в Ростуризм с просьбой о брони от мобилизации для специалистов туристической отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности президента РСТ Илью Уманского.
"В ближайшее время мы сделаем обращение в Ростуризм в надежде на то, что нам удастся этих (специалистов. – Прим. ред.) забронировать", – сказал он.
Уманский отметил, что кризис будет пройден, поэтому необходимо сосредоточиться и на стратегических вопросах.
Ранее был опубликован список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В этот же день Минцифры запустило на госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Путин потребовал разобраться со всеми ошибками при мобилизации
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: