РСТ планирует попросить у Ростуризма о брони для специалистов отрасли

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский союз туриндустрии (РСТ) планирует в ближайшее время обратиться в Ростуризм с просьбой о брони от мобилизации для специалистов туристической отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности президента РСТ Илью Уманского.

"В ближайшее время мы сделаем обращение в Ростуризм в надежде на то, что нам удастся этих (специалистов. – Прим. ред.) забронировать", – сказал он.

Уманский отметил, что кризис будет пройден, поэтому необходимо сосредоточиться и на стратегических вопросах.

Ранее был опубликован список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В этот же день Минцифры запустило на госуслугах форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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