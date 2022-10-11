В РСТ назвали лучшие направления для отдыха в ноябрьские праздники

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В ноябрьские выходные россияне могут отдохнуть как внутри РФ, так и за рубежом. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

В России ежегодно 4 ноября отмечается День народного единства. В 2022 году праздник выпадает на пятницу. В связи с этим россиян ждут три нерабочих дня подряд – 4, 5 и 6 ноября.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии В России это в основном экскурсионные туры, потому что и школьные каникулы совпадают. Это и Золотое кольцо, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург.

Кроме того, в это время года есть на что посмотреть и в Казани. Здесь популярны историко-культурные, гастрономические и другие виды туризма. "Конечно, и Черноморское побережье тоже востребовано, потому что еще достаточно тепло. В море не искупаешься, но есть бассейны и, в принципе, хорошая погода", – пояснил эксперт.

В российских городах сутки проживания в самом бюджетном пансионате обойдутся в 1 200 рублей. "Если номер на двоих, то 2 500 рублей. На Черноморском побережье после 1 октября где-то даже на 10% есть снижение цен. Поэтому чем раньше забронируешь, тем более оптимальный не только по цене, но и по категории и по инфраструктуре объект размещения можно выбрать", – говорит Барзыкин.

За рубежом можно отправиться в Турцию. В ноябре здесь популярны экскурсионные туры или отдых на Средиземноморском побережье, где еще тепло.

"Цены в комплексном туре тоже на 20% и более снижены по сравнению с бархатным сезоном", – уточнил Барзыкин.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии В Республике Беларусь тематические, экологические и экскурсионные туры очень востребованы. И она стала для нас ближе, потому что никаких коронавирусных и визовых ограничений там на сегодня нет.

Кроме того, можно отдохнуть в Абхазии или Армении, которые тоже часто принимают российских туристов в это время, говорит специалист.

"В целом востребованность и на выезде, и внутри страны выше, чем в прошлом году. Несмотря на сложную социальную, экономическую обстановку, люди от отдыха не отказываются, хотя, конечно, ищут более бюджетное размещение", – заключил Барзыкин.

Ранее россиянам рассказали о наиболее выгодных турах в Азию. В конце октября и ноябре, по данным АТОР, самым дешевым вариантом отдыха будет поездка на Шри-Ланку. Туры по этому направлению начинаются от 163 тысяч рублей за 8 ночей на двоих. Следующий в списке идет Таиланд. По тем же параметрам туры в эту страну стартуют от 180 тысяч рублей.

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