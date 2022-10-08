Платежная система "Мир" может заработать в Египте в ближайшее время – СМИ

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Российская платежная система "Мир" может заработать в Египте в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах сообщает газета "Аш-Шурук".

"Источники в сфере экономики и туризма сообщили "Аш-Шурук" о внедрении системы "Мир" и начале операций с российским рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решению Египта о работе с российскими рублями не способствовала информация об отказе турецких банков во взаимодействии с системой "Мир".

По данным собеседников РИА Новости, переговоры о начале работы системы в Египте ведутся.

До этого стало известно, что государственный банк Турции Ziraat Bankasi приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" на территории республики. Такую информацию предоставили СМИ со ссылкой на заявление гендиректора кредитной организации Альпаслана Чакара.

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