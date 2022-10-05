Россиянам рассказали о ситуации с выдачей виз в Европу

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В течение прошлой недели был зафиксирован резкий спрос на информацию по получению визы. По словам руководителя компании Visashengen.moscow Виталия Бабенко и визового эксперта Дмитрий Волков, Испания осталась самой популярной страной для путешествий у жителей РФ.

Государство выбирают благодаря оперативной записи на подачу документов. Также в Испании достаточно быстро рассматривают заявки.

"Испания – сейчас самая популярная у нас страна. Да, есть минусы: они всех гонят на биометрию, но это не умаляет ее преимуществ", – поделился Бабенко в беседе с туристическим порталом Tourdom.

На втором месте по популярности расположилась Италия, на третьем – Франция. По поводу последней страны эксперты отметили, что государство достаточно лояльно к выдаче виз.

Ранее россиянам рассказали о наиболее выгодных турах в Азию. Дешевле всего в конце октября и в ноябре обойдется отдых на Шри-Ланке и в Таиланде. Цены на тур на двоих на 8 ночей на Шри-Ланку начинаются от 163 тысяч рублей. В Таиланд вдвоем можно поехать на 8 ночей минимум за 180 тысяч рублей.

Кроме того, Камбоджа сняла все ограничения на въезд для туристов. Теперь путешественникам не нужно предоставлять документы, подтверждающие антиковидный статус.

Россияне смогут расплачиваться рублями на курортах Египта

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