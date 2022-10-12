В АТОР назвали единичными бронирования туров в Крым на ноябрь и Новый год

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о единичных фактах бронирования туров в Крым на ноябрь и Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

"В этом году, по прогнозам экспертов, в межсезонье туристов в Крыму будет меньше, чем обычно. На данный момент бронирования туров практически нулевые", – объяснили в организации.

Эксперты отмечают, что поводом для настороженности туристов стали сразу несколько факторов, в том числе объявление частичной мобилизации. В АТОР также указали на ситуацию со взрывом на Крымском мосту, из-за которого частично ограничено транспортное сообщение с регионом.

Кроме того, эксперты ассоциации указывают на востребованность авиаперелетов в Крым в межсезонье, однако в данный момент аэропорты на юге страны временно не принимают самолеты.

Власти полуострова оценивают снижение летнего турпотока 2022 года в 20%. При этом порядка 90% туристов приезжали в Крым на автомобилях, остальные пользовались железнодорожным сообщением. Всего регион посетили примерно 4,2 миллиона человек.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что для туристов, которые намеревались поехать в Крым и Севастополь, нет транспортных ограничений. Ведомство также представит кабмину предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове.

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