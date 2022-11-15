Почта Деда Мороза начнет свою работу в Москве 18 ноября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почта Деда Мороза начнет свою работу в Москве в пятницу, 18 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе московской усадьбы Деда Мороза.

Отмечается, что в столице появятся 57 специальных почтовых ящиков для писем в 34 парках. Еженедельно Снеговик-Почтовик на брендированном автобусе будет собирать письма и доставлять их в столичную резиденцию Деда Мороза.

Как уточняется, послание можно направить через отделение Почты России на адрес 109472, город Москва, Кузьминский лес, в Московскую усадьбу Деда Мороза. Также будет работать онлайн-почта.

Ранее сообщалось, что 25 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, открытие катка на ВДНХ считается одним из самых ожидаемых событий зимнего сезона в городе.

Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек. Ледовое покрытие там искусственное. Его площадь составит свыше 20 тысяч квадратных метров. Вместе с инфраструктурой каток займет 53 тысячи квадратных метров. Ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, пройдут по Главной аллее, окружат фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Откроются точки проката и заточки коньков, а также буду проводиться занятия для тех, кто желает научиться кататься. В новом сезоне для горожан и туристов будут проводить экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Сезон катков стартовал в Москве

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