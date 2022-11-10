Предновогодняя акция "Елка желаний" стартовала в пятый раз

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России в пятый раз стартовала акция "Елка желаний", она продлится до 28 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на первого замгендиректора АНО "Россия – страна возможностей", которая является организатором акции, Алексея Агафонова.

"Заявки будут приниматься до 10 декабря. В целом акция продлится до 28 февраля 2023 года. Но первые желания мы начнем исполнять уже в рамках международного форума "Мы вместе", который пройдет 5–7 декабря в Москве", – сказал он.

Агафонов отметил, что в акции в этом году будут участвовать жители присоединенных территорий. Он также подчеркнул, что "Елка желаний" направлена на то, чтобы создавать новогоднее настроение тем, кто оказался в трудной ситуации, – детям и пожилым людям.

Ранее стало известно, что жители России прислали около 93 тысяч писем на почту Деда Мороза. Там также составили список самых популярных желаний. Взрослые чаще всего просят любви и счастья, дети мечтают, чтобы им подарили планшеты, компьютеры, приставки и наушники.



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