Глава департамента регбезопасности Москвы принял участие в акции "Елка желаний"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Сергей Хлебников присоединился к акции "Елка желаний". Он подарил юному москвичу велосипед, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сергей Хлебников подарил новогодний подарок 11-летнему Евгению из Москвы. Мальчик очень хотел черный велосипед", – отметили в пресс-службе.

Вручая подарок, чиновник поздравил Женю с наступающим Новым годом и Рождеством.

Ранее в рамках акции "Елка желаний" премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил мечту 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области, который хотел побывать на кондитерской фабрике. Зачитывая пожелание мальчика, глава кабмина признался, что и сам имел схожую мечту еще в детстве.

