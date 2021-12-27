Путин исполнил мечту мальчика, который хотел побывать в роли пожарного

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поговорил по телефону с пятилетним Осором Аюшеевым из Бурятии, желание которого исполнил в рамках акции "Елка желаний". Президент организовал для мальчика экскурсию по пожарной части Улан-Удэ.
"Осор, привет! <...> Сегодня День спасателя, я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным, насколько мне известно. Правда?" – начал разговор глава государства.
Мальчик подтвердил свое желание стать пожарным, после чего президент поинтересовался у него, интересна ли ему была экскурсия по пожарной части.
"Интересно, экскурсия понравилась", – ответил ребенок и рассказал, что даже пробовал тушить пожар.
Путин также пообщался с родителями Осора. Те поблагодарили его за организованную экскурсию и за работу фонда "Круг добра". Президент отметил, что власти и дальше будут расширять возможности фонда. На замечание мамы мальчика о том, что лекарство для него (Осор страдает дистрофией Дюшенна, которая считается неизлечимой) еще находится в разработке, глава государства ответил, что в этом вопросе будет сделано все возможное.
После разговора Путин позвонил одному из своих подчиненных и попросил помочь семье с нужными препаратами.
15 ноября в России стартовала предновогодняя акция "Елка желаний". В рамках нее Владимир Путин уже успел исполнить мечты двух детей: Тани Троценко из Ставропольского края, которая хотела попасть на балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре, и Марка Кобленева из Московской области, который попросил на Новый год гитару.
Владимир Путин исполнил мечту мальчика из Подмосковья
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