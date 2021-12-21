Путин подарил гитару мечтавшему о ней школьнику из Подмосковья

Фото: vk.com/elka_zhelaniy

Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 14-летнего Марка Кобленева из Московской области, который попросил президента подарить ему гитару на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент созвонился с мальчиком по телефону и спросил, учился ли он игре на гитаре ранее. Марк ответил отрицательно, но рассказал, что ему нравится творчество Владимира Высоцкого и он хочет научиться играть и посещать музыкальную школу.

"Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год", – сказал Путин.

Для мальчика организовали экскурсию в музыкальной Академии Игоря Крутого, где ему подарили гитару и обучающий курс. Также для Марка провел мастер-класс заслуженный артист России Виктор Зинчук.

"Я очень благодарен Академии Игоря Крутого и лично Игорю Яковлевичу за теплый прием и такую интересную экскурсию. Это большое счастье! Моя мечта исполнилось, и я получил шанс поучиться игре на гитаре у самого Виктора Зинчука", – сказал мальчик.

Также Путин пообщался с мамой Марка и спросил, в каких условиях они живут. Женщина рассказала, что в настоящее время проживает с сыном в доме друзей – многодетной семьи. Путин пообещал подумать, как им можно помочь с улучшением условий.

"Многодетной семье, Новый год скоро, тоже надо помочь, так же как и вам, думаю, чтобы у вас были нормальные условия. Я с губернатором поговорю, мы подумаем, что можно сделать", – заявил президент.

Ранее Путин поговорил по телефону с 13-летней школьницей из Ставропольского края Татьяной Троценко, мечту которой попасть на балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре он исполнил в рамках акции "Елка желаний".