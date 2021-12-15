Путин пообщался с девочкой, мечтавшей посмотреть балет "Лебединое озеро"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с 13-летней школьницей из Ставропольского края Татьяной Троценко, мечту которой попасть на балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре он исполнил в рамках акции "Елка желаний" на форуме #МыВместе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Как твой поход в театр? Ты не только смотрела спектакль, тебе еще и экскурсию сделали по театру, да?" – поинтересовался президент.

Школьница сказала, что спектакль ей понравился, и поделилась подробностями экскурсии. Так, она отметила, что побывала в оркестровой яме, посмотрела старую и новую сцены театра, а также пообщалась с актерами.

Глава государства пообщался с мамой девочки и предложил организовать для них поездку в Москву, чтобы посетить ледовое шоу "Лебединое озеро". Любовь Ивановна вспомнила, что ожидание балета делало Таню по-настоящему счастливой, несмотря на то что в тот момент она проходила курс химиотерапии.

"Огромное вам спасибо. Для любой мамы важно видеть блеск в глазах своего ребенка, и я это видела на протяжении последних 10 дней", – сказала она.

В завершение разговора Путин поздравил Таню с наступающим Новым годом.

"Хочу пожелать тебе здоровья в новом году, хорошего настроения и всего самого доброго. Я тебя обнимаю. Всего хорошего. Хорошей поездки в Москву", – сказал президент.

15 ноября в России стартовала предновогодняя акция "Елка желаний". К ней присоединился и Владимир Путин. Помимо Татьяны Троценко, ему предстоит исполнить желания еще двух детей: 5-летнего ребенка из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного, и 14-летнего юноши из Подмосковья, мечтающего о гитаре.

