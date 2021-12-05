Мечты трех детей исполнит Путин в рамках акции "Елка желаний"

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Владимир Путин сообщил, что в этом году снова присоединится к акции "Елка желаний". Глава государства в прямом эфире выбрал три открытки с желаниями с установленной на сцене в "Манеже" елки. Об этом сообщает ТАСС.

"Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как "Елка желаний", вместе с вами", – сказал президент.

Путину предстоит исполнить желания 5-летнего ребенка из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного, 14-летнего юноши из Подмосковья, мечтающего о гитаре, а также 13-летней девочки из Ставропольского края, которая мечтает посетить балет "Лебединое озеро".

Ранее в России стартовала предновогодняя акция "Елка желаний". Первое желание от 14-летнего мальчика из Москвы вытянула глава "Росмолодежи" Ксения Разуваева. Подросток мечтает о планшете. Также к акции присоединился гендиректор КамАЗа, сопредседатель центрального штаба ОНФ Сергей Когогин, который пообещал выполнить желание десятилетнего мальчика из Зеленограда, который хочет скрипку, и четырехлетнего мальчика, который мечтает оказаться в роли водителя большой машины.