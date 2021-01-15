Мальчик полетал на вертолете в рамках проекта "Елка желаний"

12:31
Фото: скриншот видео телеграм-канала Дептранс Москвы
В рамках проекта "Елка желаний" в Москве исполнилась мечта 5-летнего Марка. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.
Мальчику удалось полетать на вертолете. Также ему провели экскурсию по хелипорту и дали посидеть за штурвалом.
"Шар с желанием Марка с елки снял мэр города Сергей Собянин. Реализовать мечту Марка помог Транспортный комплекс Москвы и АО "Русские вертолетные системы", – сказано в сообщении.
"Елка желаний" – это проект для исполнения мечт воспитанников детских домов, ребят с ограниченными возможностями или попавшими в трудную жизненную ситуацию. Свои желания дети отправляют на портал, а после они появляются в шарах на елке. Благодаря акции уже исполнилось 7 950 детских желаний.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции исполнил новогоднюю мечту семилетней Алины из Саратовской области, которая хотела поплавать с дельфинами. А премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание девочки из Тверской области. Она просила у Деда Мороза синтезатор.
Столичный комплекс городского хозяйства исполнил мечты юных москвичей
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