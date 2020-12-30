Лавров исполнил мечту 7-летней девочки, которая хотела поплавать с дельфинами

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту семилетней Алины из Саратовской области, которая хотела поплавать с дельфинами, сообщает РИА Новости.

Девочка увидела дельфинов, когда была с родителями на море, и очень захотела с ними подружиться. В среду, 30 декабря, Алина посетила Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ.

"Девочка познакомилась там с дельфинами, узнала от специалистов много нового о морских млекопитающих, а также прогулялась по тоннелю с акулами и посмотрела новогоднее представление c цирковыми артистами", – сообщили в МИД.

Отмечается, что Алина была счастлива общению с морскими животными, которые показались ей хорошими и добрыми. После визита в "Москвариум" с девочкой встретился сам Лавров, который подарил ей голубого дельфина в праздничной шапке Деда Мороза. Министр сфотографировался с Алиной и сделал ей комплимент, отметив красоту розового платья девочки.

"Алина, какая ты нарядная. Это уже после дельфинов что ли?" – сказал Лавров.

Накануне девочка побывала в Московском зоопарке, где ее особенно порадовали панды Жуи и Диндин, а также розовые фламинго. Кроме того, она посетила Центр Ирины Винер-Усмановой, поскольку сама занимается художественной гимнастикой. Там она получила подарки от наставницы сборной России и создала собственный виртуальный дизайн гимнастического купальника.

Ранее в акции "Елка желаний" приняла участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она исполнила желание 10-летнего Всеволода, который мечтал о полете на вертолете над Москвой. Также для него и его семьи провели небольшую экскурсию по Дому правительства РФ.