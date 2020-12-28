Голикова исполнила желание мальчика о полете над Москвой

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в акции "Елка желаний", исполнив мечту десятилетнего мальчика по имени Всеволод – полетать на вертолете над Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" в уходящем, 2020 году открытку с мечтой десятилетнего Всеволода Коксенова из Москвы. Сева хотел пролететь над Москвой на вертолете, и Татьяна Голикова это желание исполнила", – сообщили в секретариате вице-премьера.
Там отметили, что Голикова провела для мальчика, его мамы и сестры небольшую экскурсию по Дому правительства, а также поздравила семью с наступающим Новым годом и сделала детям подарки. Затем Всеволод вместе с родными сел в вертолет и увидел предновогоднюю Москву с высоты птичьего полета.
Ранее в рамках акции уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова вручила детям подарки. В своем аккаунте в Instagram она рассказала, что мальчик Семен из Вологды получил ноутбук. Девочке Алсу из Рязанской области вручили велосипед. Детский омбудсмен сообщила, что именно такие подарки попросили дети в рамках акций.
Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: