Путин исполнил мечту 9-летнего мальчика и вышел вместе с ним на лед

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Владимир Путин вышел на лед с мальчиком Димой из Челябинской области, который в рамках акции "Елка желаний" загадал покататься на коньках с президентом.

Сообщается, что мальчик болеет лейкозом. Сейчас у него ремиссия. Во время акции он рассказал, что хочет побывать на главной площади страны, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России.

Мечта ребенка исполнилась. Вместе с олимпийским чемпионом Валерием Каменским и главой государства Дима сыграл в хоккей на Красной площади, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который загадал обнять настоящую панду.

Ребенок с родителями приехал в Москву и посетил Московский зоопарк. Его пустили в специальную зону для проведения тренинга больших панд и разрешили порисовать с пандой Жуи. В зоосаде ему также вручили игрушечную копию зверя.