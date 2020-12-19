Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области обнять панду

Фото: телеграм-канал #МыВместе
Президент РФ Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщает ТАСС.
"Заветное желание юного туляка исполнил президент России Владимир Путин. 5 декабря во время итогового мероприятия в сфере добровольчества, онлайн-марафона "Мы вместе", глава государства традиционно принял участие в акции "Елка желаний", – уточнили в пресс-службе всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Уточняется, что президент выбрал два детских желания. Одно из них, 10-летнего Александра, было об объятиях с настоящей пандой.
Ребенок с родителями приехал в Москву из Тульской области и посетил Московский зоопарк. Его пустили в специальную зону для проведения тренинга больших панд и разрешили порисовать с пандой Жуи. В зоосаде ему также вручили игрушечную копию зверя.
Как рассказали в пресс-службе акции "Елка желаний", Владимир Путин позвонил ребенку во время экскурсии и пообщался с ним.
Президент РФ в начале декабря поговорил по телефону с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции "Елка желаний" загадала желание пообщаться с президентом РФ. Она не оставила номера телефона, но ее контакты оперативно разыскали.
Путин вновь принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
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