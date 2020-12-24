Мишустин пообещал подарить синтезатор 4-летней девочке из Тверской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Михаил Мишустин пообещал подарить синтезатор на Новый год четырехлетней Наде Столпник из Тверской области. Девочка приняла участие в традиционной предновогодней акции "Елка желаний".

Прочитав желание ребенка, Мишустин признался, что сам когда-то мечтал о музыкальном инструменте.

"Я с большим удовольствием сам его выберу и подарю на Новый год", – сказал премьер-министр в эфире телеканала "Россия 24".

Также приняли участие в акции заместители председателя правительства.

В частности, вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнит желание Всеволода Коксенова, который мечтает полетать над Москвой на вертолете. Зампред правительства РФ Алексей Оверчук осуществит желание семилетнего Максима Чумаченко из Санкт-Петербурга увидеть Эльбрус.

Вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину досталось желание семилетнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа Максима Белякова, который хочет побывать в роли полицейского.

Желания детей также исполнят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Виктория Абрамченко и вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области в рамках акции "Елка желаний". Ребенок с родителями посетил Московский зоопарк. Его пустили в специальную зону для проведения тренинга больших панд и разрешили порисовать с пандой Жуи.

