Мишустин пообещал подарить синтезатор 4-летней девочке из Тверской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Михаил Мишустин пообещал подарить синтезатор на Новый год четырехлетней Наде Столпник из Тверской области. Девочка приняла участие в традиционной предновогодней акции "Елка желаний".
Прочитав желание ребенка, Мишустин признался, что сам когда-то мечтал о музыкальном инструменте.
"Я с большим удовольствием сам его выберу и подарю на Новый год", – сказал премьер-министр в эфире телеканала "Россия 24".
Также приняли участие в акции заместители председателя правительства.
В частности, вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнит желание Всеволода Коксенова, который мечтает полетать над Москвой на вертолете. Зампред правительства РФ Алексей Оверчук осуществит желание семилетнего Максима Чумаченко из Санкт-Петербурга увидеть Эльбрус.
Вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину досталось желание семилетнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа Максима Белякова, который хочет побывать в роли полицейского.
Желания детей также исполнят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Виктория Абрамченко и вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Ранее Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области в рамках акции "Елка желаний". Ребенок с родителями посетил Московский зоопарк. Его пустили в специальную зону для проведения тренинга больших панд и разрешили порисовать с пандой Жуи.
Путин вновь принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
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