Колокольцев подарил музыкальный набор девочке из Пензенской области

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подарил синтезатор, микрофон и акустическую колонку девочке из Пензенской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Министр принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний". В его шарике выпало желание 10-летней Валерии Новиковой из города Никольска Пензенской области.
"Она занимается в музыкальной школе. В преддверии Нового года Валерия поделилась с Дедом Морозом своей мечтой о синтезаторе, микрофоне и акустической колонке", – заявили в пресс-центре МВД РФ.
Колокольцев пожелал девочке творческих успехов, а семье – крепкого здоровья. Подарки передал глава межмуниципального отдела МВД РФ "Никольский", подполковник полиции Роман Улюшкин.
В пресс-центре добавили, что младшей сестре Валерии, 5-летней Веронике, подарили куклу.
Ранее в акции "Елка желаний" приняла участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она исполнила желание 10-летнего Всеволода, который мечтал о полете на вертолете над Москвой. Также для него и его семьи провели небольшую экскурсию по Дому правительства РФ.
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