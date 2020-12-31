Бирюков принял участие в акции "Елка желаний"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков вручил подарки трем юным жителям столицы в рамках акции "Елка желаний".

Уточняется, что ребята сообщали о своих новогодних мечтах в письмах.

"Новый год – самый любимый и самый волшебный праздник в году, который исполняет все самые нереальные желания. И я рад возможности принять участие в замечательной акции "Елка желаний" и лично исполнить новогодние мечты трех юных москвичей. Сегодня ребятам доставили подарки от моего имени и пригласили их на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства. Это уникальная возможность увидеть жизнь города изнутри и больше узнать о работе коммунальных служб", – заявил Бирюков.

В рамках новогодних экскурсий семилетняя Полина посетит Музей воды "Мосводоканала", где ознакомится с тем, какой путь преодолевает вода перед тем как попасть в квартиру. 11-летний Кирилл прокатится на оранжевом автомобиле ГБУ "Автомобильные дороги" во время уборки городских улиц, а 14-летний Никита посетит диспетчерскую АО "ОЭК", где сможет самостоятельно включить фонари и новогоднюю подсветку.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту семилетней Алины из Саратовской области, которая хотела поплавать с дельфинами. Отмечается, что Алина была счастлива общению с морскими животными, которые показались ей хорошими и добрыми. После визита в "Москвариум" с девочкой встретился сам Лавров, который подарил ей голубого дельфина в праздничной шапке Деда Мороза.