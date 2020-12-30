Мишустин подарил девочке из Тверской области синтезатор и исполнил на нем мелодию

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в канун Нового года исполнил желание девочки из Тверской области. Она просила у Деда Мороза синтезатор, сообщает РИА Новости.

Про мечту ребенка Мишустин узнал во время благотворительной акции под названием "Елка желаний". Премьер признался, что ранее сам мечтал о подобном музыкальном инструменте. Он обещал лично выбрать синтезатор для девочки.

30 декабря премьер-министр прибыл в Тверь к четырехлетней Наде с мешком подарков. Среди гостинцев был и музыкальный инструмент. Сначала Мишустин подарил девочке куклу. Премьер и ребенок совместно выбрали игрушке имя, назвав ее Ксюшей.

В скором времени Мишустин предложил девочке сыграть для нее на синтезаторе. Глава кабмина на свой выбор исполнил несколько мелодий из мультфильмов, среди которых "В лесу родилась елочка", "А я играю на гармошке", "Голубой вагон" и "Песня Чебурашки".

Помимо того, Мишустин подарил девочке мешок конфет. В ходе визита премьер, девочка и ее родители попили вместе чай, а также попробовали сладкие угощения.

Ранее президент РФ Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области в рамках акции "Елка желаний". Ребенок с родителями посетил Московский зоопарк.