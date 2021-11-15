В России стартовала предновогодняя акция "Елка желаний"

Фото:РИА Новости/Екатерина Лызлова
В России началась предновогодняя акция "Елка желаний". Исполнить мечты детей смогут все желающие. Об этом сообщает РИА Новости.
Первое желание от 14-летнего мальчика из Москвы вытянула глава "Росмолодежи" Ксения Разуваева. Подросток мечтает о планшете. Также к акции присоединился гендиректор КамАЗа, сопредседатель центрального штаба ОНФ Сергей Когогин, который пообещал выполнить желание десятилетнего мальчика из Зеленограда, который хочет скрипку, и четырехлетнего мальчика, который мечтает оказаться в роли водителя большой машины.
А заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков пообещал подарить набор "Лего" Александру Лаптеву из Санкт-Петербурга.
"Так как мы сегодня много говорили про Деда Мороза, давайте попробуем, чтобы в костюме Деда Мороза я оказался в декабре в Санкт-Петербурге и лично подарил "Лего", – сказал он.
В 2018 году всероссийская акция "Елка желаний" вошла в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", проект приобрел статус федерального.
В начале текущего года в рамках проекта "Елка желаний" в Москве исполнилась мечта 5-летнего Марка. Мальчику удалось полетать на вертолете. Также ему провели экскурсию по хелипорту и дали посидеть за штурвалом.
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