Мишустин исполнит желание мальчика, мечтающего побывать на кондитерской фабрике

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин присоединился к акции "Елка желаний".

"Миша Спиридонов из Орловской области мечтает побывать на кондитерской фабрике", – зачитал он содержимое шарика-открытки, снятого с елки.

Мишустин рассказал, что у него в детстве был любимый мультфильм "Шоколадный дракончик", после просмотра которого он и сам хотел побывать в местах, где делают конфеты.

"Я думаю, что мы обязательно исполним твое желание, я постараюсь к тебе присоединиться", – заключил российский премьер.

15 ноября в России стартовала предновогодняя акция "Елка желаний". К ней присоединился и Владимир Путин. Президент исполнил мечты сразу двух детей: Тани Троценко из Ставропольского края, которая хотела попасть на балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре, и Марка Кобленева из Московской области, который попросил на Новый год гитару.

