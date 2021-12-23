В Минобороны РФ исполнили желания детей в рамках акции "Елка желаний"

"Елка желаний" продолжает исполнять мечты. Акцию поддержали в Минобороны. В этот раз мечта сбылась у семилетнего Егора Фоменко из Воронежской области. Он смог попробовать себя в качестве командира танка. Для этого мальчика пригласили на полигон "Алабино", там он прокатился на Т-90.

Также исполнилась мечта братьев Затеевых из Республики Карелия, им тоже подарили возможность примерить роль настоящего экипажа Т-90.

Кроме того, все ребята побывали на экскурсии по Музею боевой славы и парку "Патриот". Затем прошло праздничное чаепитие, где всех поздравили Дед Мороз со Снегурочкой.

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