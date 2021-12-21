Владимир Путин исполнил мечту мальчика из Подмосковья. Его желание выпало главе государства на акции "Елка желаний". Эта специальная акция проекта "Мечтай со мной" проходит по всей стране с 2018 года. Владимир Путин подарил 14-летнему Марку гитару и лично поздравил его с наступающим Новым годом.

Кроме того, Путин подарил школьнику годовой сертификат на обучение игре на инструменте. А первый урок для Марка провел знаменитый российский гитарист Виктор Зинчук. Он рассказал мальчику об истории возникновения гитары, показал, как правильно держать инструмент, и обучил основам игры.

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