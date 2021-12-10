В Кремле обвинили поспорившего с Путиным Сокурова в непрофессионализме

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова о кризисе российской федеративности, сказанные во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

"Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы", – цитирует представителя Кремля Daily Storm.

До этого режиссер Александр Сокуров заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет входить в состав РФ. С данной позицией Путин не согласился. Президент отметил, что в России никто не хочет сепаратизма.

Ранее президент РФ, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, назвал происходящее в Донбассе геноцидом. По словам главы государства, первым шагом к геноциду в Украине является русофобия.