Сенатор высказался о ситуации с украинским кораблем у Керченского пролива

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Ситуацию с украинским кораблем у Керченского пролива прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, сообщает RT.

По его мнению, данный инцидент является провокацией, которая только обостряет отношения между странами.

"Наверное, хотели пойти по пути Петра Порошенко, но только со стороны Азовского моря, насколько я понимаю. Конечно, это провокация. По ситуации, которая есть на сегодня в наших отношениях, подобные действия их только обостряют", – отметил сенатор.

Цеков напомнил о ситуации с попыткой прохода кораблей ВМС Украины в 2018 году, которая, по его мнению, должна была научить не обострять отношения. Он добавил, что для прохода через Керченский пролив Украина может сделать запрос.

В четверг, 9 декабря, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что утром корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

При этом заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь подано не было. По данным ведомства, в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил "Донбасс" о необходимости подачи заявок, однако в ответе было сказано, что судно не планирует следовать через Керченский пролив. К вечеру того же дня "Донбасс" лег на обратный курс.

Разворот курса по времени совпал с окончанием переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

После этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, поскольку акватория является территорией совместного пользования. Он также добавил, что "Донбасс" является поисково-спасательным судном без оружия.