В Госдуме прокомментировали инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива

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Киеву не следует устраивать провокации, подобные той, которая произошла у Керченского пролива с военным кораблем "Донбасс", поскольку Москва всегда готова к адекватному ответу. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

"Серьезной угрозы они на самом деле не представляют – они всегда получат адекватный ответ. Более того, мы помним 2018 год, когда они попытались это сделать – были предприняты очень профессиональные и своевременные меры", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Политик подчеркнул, что военной угрозы от таких действий Украины для России нет, однако подобные провокации создают препятствия для передвижения гражданских судов.

Инцидент с кораблем у Керченского пролива также свидетельствует о том, что Киев не хочет, чтобы снижался градус отношений с Москвой после прошедших 7 декабря переговоров президентов России и Соединенных Штатов, считает политик.

"По многочисленным экспертным оценкам, публикациям самых крупных изданий видно, что градус напряженности между США и Россией снижается после переговоров Путина с Байденом. Для мирового сообщества это сигнал, а для Украины это не является таким сигналом", – добавил депутат.

Также парламентарий считает, что такими действиями Киев намеренно пытается сохранить напряженность в Черном и Азовском морях.

В четверг, 9 декабря, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что утром корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

При этом заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь подано не было. По данным ведомства, в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил "Донбасс" о необходимости подачи заявок, однако в ответе было сказано, что судно не планирует следовать через Керченский пролив. К вечеру того же дня "Донбасс" лег на обратный курс.

Разворот курса по времени совпал с окончанием переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

После этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что судно находится в Азовском море на законных основаниях, поскольку акватория является территорией совместного пользования. Он также добавил, что "Донбасс" является поисково-спасательным судном без оружия.