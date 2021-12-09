ФСБ заявила, что военный корабль Украины движется в сторону Керченского пролива

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива. При этом требования изменить курс он не выполняет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По информации службы, корабль управления "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива в 09:12 9 декабря.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", – заявили в ФСБ.

В службе также рассказали, что заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь подано не было. По данным ФСБ, в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы предупредил "Донбасс" о необходимости подачи необходимых заявок, однако в ответе было сказано, что судно не планирует следовать через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что французские истребители "Рафаль" и "Мираж" пытались приблизиться к российской границе над Черным морем, в связи с чем Су-27 подлетели к ним на минимальное расстояние. Расстояние между истребителями составляло несколько десятков метров. Согласно данным ведомства, французские истребители были вооружены управляемыми авиаракетами класса "воздух – воздух" AIM-9 и Meteor, а также снаряжены подвесными топливными баками для увеличения дальности полета.

