Российские Су-27 подлетели на минимальное расстояние к французским самолетам

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Французские истребители "Рафаль" и "Мираж" пытались приблизиться к российской границе над Черным морем, в связи с чем Су-27 подлетели к ним на минимальное расстояние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Расстояние между истребителями составляло несколько десятков метров. Согласно данным ведомства, французские истребители были вооружены управляемыми авиаракетами класса "воздух – воздух" AIM-9 и Meteor, а также снаряжены подвесными топливными баками для увеличения дальности полета.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем и благополучно вернулся на аэродром базирования, после того как иностранный военный самолет был развернут от государственной границы РФ.

