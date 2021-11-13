Минобороны РФ сообщило о сопровождении российских Ту-160 истребителями НАТО

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Продолжительность полета ракетоносцев составила порядка 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", – уточнили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем и благополучно вернулся на аэродром базирования после того, как иностранный военный самолет был развернут от государственной границы РФ.