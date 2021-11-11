Бомбардировщики РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Их прикрытие осуществляли Су-30СМ ВВС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Продолжительность полета составила более четырех часов, за которые самолеты преодолели свыше трех тысяч километров. В министерстве подчеркнули, что полет прошел успешно, был продемонстрирован высокий уровень взаимодействия российских и белорусских летчиков.

Накануне в небе над Белоруссией провели патрулирование российские дальние бомбардировщики Ту-22м3. Самолеты проверили действие боевых расчетов единой противовоздушной обороны Союзного государства.

