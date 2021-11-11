Названы особенности истребителей Су-57 Checkmate и Су-57Э

16:17
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Легкий тактический истребитель Су-57 Checkmate и тяжелый Су-57Э разработаны компанией "Сухой" ОАК "Ростех". Об этом сообщает Life.ru.
Самолет Checkmate оснащен одним двигателем, современным бортовым оборудованием и крупнейшими внутренними отсеками для вооружения. Преимущество данного истребителя заключается в сочетании высоких боевых возможностей, невысокой стоимости машины и летного часа. Су-57 Checkmate впервые представят на Dubai Airshow 2021.
Су-57Э с двумя двигателям разработали в качестве экспортной версии Су-57, который поставляют в армию России. Истребитель обладает высокими техническими характеристиками и малой заметностью.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 поднялся в воздух, чтобы проконтролировать действия приблизившегося к госгранице РФ британского самолета-разведчика RC-135. Разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова.
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