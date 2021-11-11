Су-30 проконтролировал действия приблизившегося к Крыму самолета-разведчика

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российский истребитель Су-30 поднялся в воздух, чтобы проконтролировать действия приблизившегося к госгранице РФ британского самолета-разведчика RC-135, сообщает ТАСС.

Разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова. Это произошло в период с 12 до 15 часов.

"В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил", – говорится в сообщении.

Ранее российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа поднимался над акваторией Тихого океана на сопровождение американского патрульного самолета Р-8А "Посейдон".

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы России в воздух подняли истребитель МиГ-31. Его экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил ее вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

