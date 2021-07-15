Истребитель МиГ-31 поднимался над Тихим океаном на сопровождение самолета США

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа поднимался над акваторией Тихого океана на сопровождение американского патрульного самолета Р-8А "Посейдон", сообщает ТАСС.

Российские средства контроля воздушного пространства над Тихим океаном обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель 15 июля.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы России в воздух подняли истребитель МиГ-31. Его экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил ее вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

Ранее российский истребитель Су-30 сопроводил разведывательный самолет "Арес" ВВС США в Черном море. Американский летательный аппарат был обнаружен радиолокационным оборудованием Южного военного округа. Сопровождение продолжалось вплоть до его разворота от границы РФ.

