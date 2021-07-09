Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Истребитель Су-27 в четверг, 8 июля, сопроводил в небе над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС Франции, приближавшийся к границам РФ. Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в целях недопущения нарушения государственной границы и в соответствии с международными правилами воздушного пространства.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик "Атлантик-2", – говорится в сообщении.

В июне истребитель Су-35 ПВО сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Тихим океаном.