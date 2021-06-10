Истребитель Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Истребитель Су-35 ПВО сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Тихим океаном. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана 10 июня 2021 года была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", – говорится в сообщении.

Из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота был поднят истребитель Су-35 для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана", – говорится в сообщении.

Уточняется, что российский истребитель совершил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Госграница России не была нарушена.

Ранее три истребителя Су-35 вылетали на перехват стратегического бомбардировщика США над нейтральными водами Тихого океана.