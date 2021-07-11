Истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолеты ВВС США над Черным морем

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Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили над Черным морем два американских самолета. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Национального центра управления обороной РФ, летательные аппараты были обнаружены средствами ПВО Южного военного округа.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", – рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

Американские самолеты не нарушили границу России. Российские истребители после сопровождения благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Ранее в июле российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой. Полет российского самолета прошел в рамках международного законодательства.