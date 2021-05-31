Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российский истребитель Су-27 вылетал на сопровождение стратегического бомбардировщика В-52Н американских ВВС над акваторией Балтийского моря рядом с государственной границей России, рассказали в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ ТАСС.

Уточняется, что приближающуюся к границе воздушную цель в понедельник, 31 мая, выявили российские средства контроля воздушного пространства.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", – сообщили российские военные.

В НЦУО уточнили, что пилот Су-27 идентифицировал воздушную цель и выполнил сопровождение В-52Н над Балтийским морем.

Ранее российский Су-27 перехватил над Черным морем три воздушных судна ВВС Франции, среди которых два "Миража-2000" и самолет-заправщик С-135.