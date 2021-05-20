В США рассказали о секретном плане атаки на Калининград

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Пентагон имеет секретный план по нападению на Калининград, который является одним из наиболее защищенных регионов России. Об этом сообщает National Interest.

Калининградская область является российским полуэксклавом в Европе, в котором сконцентрированы зенитные ракетные системы С-300 и С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". По словам автора статьи Дэвида Акса, российский военный потенциал в регионе представляет угрозу для сил НАТО в радиусе нескольких сотен километров.

Командующий группировкой американских ВВС в Европе генерал Джеффри Харригян заявил, что в связи с этим военное руководство США обдумывает способы нападения на Калининград. Он отметил, что в случае начала военного конфликта американцы предпримут многоуровневую, очень своевременную и эффективную атаку на регион.

Журналистка Сидни Фридберг предположила, что она будет подразумевать одновременное нападение с моря, земли, воздуха и в киберпространстве. По ее словам, корабли, подлодки и авиация применят крылатые ракеты повышенной дальности, а хакеры займутся нарушением функционирования российских систем связи. Уцелевшие оборонительные сооружения будут уничтожены стелс-бомбардировщиками с помощью бомб, наводящихся по GPS.

По словам Фридберг, такую тактику можно назвать симфонией насилия для разрушения передовой обороны.

Ранее журналист Калеб Ларсон заявил, что Москва могла бы стать лучшим местом для выживания при ядерном конфликте. По его словам, у РФ есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, которую назвали А-235. Она должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.