В США предложили запретить признавать суверенитет России над Крымом

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США единогласно поддержал законопроект, согласно которому федеральным министерствам и агентствам запрещается признавать суверенитет России над Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о каких бы то ни было действиях, которые могут подразумевать соответствующее признание. Законопроект внес еще в феврале 2021 года представитель от штата Вирджиния демократ Геральд Коннолли.
По словам парламентария, он предварительно "провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по закону о непризнании аннексии Крыма".
Кроме того, представитель Техаса призвал внести в документ пункт о санкциях против строительства газопровода "Северный поток – 2", однако позже отказался от этого по просьбе автора инициативы. Теперь палата представителей в полном составе рассмотрит законопроект.
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США вернуть России Аляску, чтобы показать пример восстановления исторической справедливости. Он также добавил, что Крым оказался в составе по ошибке и изначально был российским.
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