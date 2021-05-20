В США предложили запретить признавать суверенитет России над Крымом

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Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США единогласно поддержал законопроект, согласно которому федеральным министерствам и агентствам запрещается признавать суверенитет России над Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о каких бы то ни было действиях, которые могут подразумевать соответствующее признание. Законопроект внес еще в феврале 2021 года представитель от штата Вирджиния демократ Геральд Коннолли.

По словам парламентария, он предварительно "провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по закону о непризнании аннексии Крыма".

Кроме того, представитель Техаса призвал внести в документ пункт о санкциях против строительства газопровода "Северный поток – 2", однако позже отказался от этого по просьбе автора инициативы. Теперь палата представителей в полном составе рассмотрит законопроект.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США вернуть России Аляску, чтобы показать пример восстановления исторической справедливости. Он также добавил, что Крым оказался в составе по ошибке и изначально был российским.

