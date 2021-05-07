В Крыму предложили США вернуть Аляску

Фото: ТАСС/picture alliance/Frans Lanting
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США вернуть РФ Аляску. Так он прокомментировал пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в соцсети Facebook с призывом вернуть Крым.
По словам Гемпеля, США продолжают выдавать бестолковые заявления о возвращении Крыма.
"В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке – Аляску", – цитирует его РИА Новости.
Гемпель также отметил, что в целом заявление Госдепа США по полуострову является грубым вмешательством во внутренние дела РФ и посягательством на ее законные территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войной в Европе стали конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав РФ.
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