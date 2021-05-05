В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о сохранении водной блокады полуострова.

Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" – не поставлять воду в Крым. По его мнению, это позволит вернуть Крым Украине.

"Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове", – сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат отметил, что бывший министр постоянно придумывает планы по "возвращению" Крыма, "оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе", а результата нет.

Бальбек заключил, что полуостров действительно испытывает проблемы с водой, но природный фактор поспособствовал наполнению водохранилищ.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал, что исследования подтвердили наличие пресной воды в Азовском море, перспективы ее разработки определят в июне.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

После воссоединения с Россией подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство разработало план по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.