В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма

04:23
Фото: AP/Sputnik Kremlin/Alexei Nikolsky
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о сохранении водной блокады полуострова.
Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" – не поставлять воду в Крым. По его мнению, это позволит вернуть Крым Украине.
"Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове", – сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат отметил, что бывший министр постоянно придумывает планы по "возвращению" Крыма, "оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе", а результата нет.
Бальбек заключил, что полуостров действительно испытывает проблемы с водой, но природный фактор поспособствовал наполнению водохранилищ.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал, что исследования подтвердили наличие пресной воды в Азовском море, перспективы ее разработки определят в июне.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
После воссоединения с Россией подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство разработало план по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.
В Севастополе запустили водозабор на реке Бельбек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: