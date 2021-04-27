Глава Крыма заявил о запасах пресной воды под дном Азовского моря

Фото: AP/Sputnik Kremlin/Alexei Nikolsky

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что исследования подтвердили наличие пресной воды в Азовском море, перспективы ее разработки определят в июне.

"Первые исследования показывают – да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает", – цитирует главу региона ТАСС.

Аксенов также назвал объемы воды "приличными", однако подчеркнул, что главный вопрос – ее качество.

"Насколько она употребима сегодня для приготовления пищи и в общем для подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования. Там дальше будет видно", – добавил он.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

После воссоединения с Россией подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.