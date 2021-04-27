Глава Крыма заявил о запасах пресной воды под дном Азовского моря

Фото: AP/Sputnik Kremlin/Alexei Nikolsky
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что исследования подтвердили наличие пресной воды в Азовском море, перспективы ее разработки определят в июне.
"Первые исследования показывают – да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает", – цитирует главу региона ТАСС.
Аксенов также назвал объемы воды "приличными", однако подчеркнул, что главный вопрос – ее качество.
"Насколько она употребима сегодня для приготовления пищи и в общем для подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования. Там дальше будет видно", – добавил он.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
После воссоединения с Россией подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.
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