Система опреснения воды для Ялты обойдется в 3 млрд рублей

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что система опреснения морской воды, которая будет использоваться для водоснабжения Ялты, обойдется в три миллиарда рублей.

По его мнению, только опреснение "даст гарантированный результат". Он добавил, что к работе уже приступили.

"По Ялте, по ялтинской площадке, общий объем средств, который проектировали, [составляет] около 3 млрд рублей. Источники финансирования есть", – цитирует Аксенова ТАСС.

Глава региона отметил, что динамика реализации проекта нацелена на то, чтобы завершить работы до старта курортного сезона.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.