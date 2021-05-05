Блинкен призвал добиваться от РФ соблюдения международных обязательств

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Фото: AP/AFP/Ben Stansall
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости добиваться от России соблюдения международных обязательств.
Глава Госдепа написал в Twitter, что для этого следует "привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление".
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пояснил, что речь идет о минских соглашениях и ситуации на востоке Украины.
"Россия также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма", – отметил Прайс в Twitter.
В Госдепартаменте США ранее подчеркнули, что считают Минские соглашения основой дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины.
В то же время глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров.
Договор предполагает запрет ведения огня, размещение вооружения, наступательных действий, он должен действовать до полного урегулирования конфликта.
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