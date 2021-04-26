Кравчук заявил об историческом событии на переговорах по Донбассу

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Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе, которые предложила Украина, станет важным шагом на пути к миру.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Он отметил, что документ был взят к обсуждению на переговорах во вторник. После этого украинская сторона заявила о прогрессе в вопросе согласования этих мер.

"Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие", – сказал Кравчук.

Политик добавил, что сейчас этот документ совершенствует рабочая группа, затем его еще раз обсудят 27 апреля.

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко ранее рассказал о персональной ответственности первого президента Украины за развал Советского Союза.