Госдеп США выступил в поддержку Минских соглашений

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США считают Минские соглашения основой дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины, заявили ТАСС в Госдепартаменте.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают договор, однако считают конфликт спровоцированным РФ, поэтому Москва "должна отказаться от своей непримиримой позиции".

Кроме того, Госдеп призвал Россию "выполнить все обязательства" в рамках соглашений, а также "добросовестно работать над прекращением конфликта".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил мнение, что для урегулирования ситуации в Донбассе необходимо изменить или отменить Минские соглашения.

Минские соглашения предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения, наступательных действий и должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.